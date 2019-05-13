Вечером на улице Бахчиванджи сбили 11-летнюю девочку

09:23 | 17.05.2019

фото: отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга

Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Бахчиванджи автомобиль Chevrolet Lacetti, направлявшийся в сторону Арамильского тракта, сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте.



В результате ДТП несовершеннолетняя получила открытый перелом правой голени и перелом правого плеча и была доставлена в больницу.