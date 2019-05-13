Ситуацию вокруг строительства храма у Драмтеатра в Екатеринбурге прокомментировали в Региональном Духовном Управлении Мусульман

22:02 | 16.05.2019

В Региональном Духовном Управлении Мусульман Свердловской области прокомментировали ситуацию об акциях за сохранение сквера у Драмтеатра. Обращение к горожанам председатель Управления Мусульман Радифулла-хазрат опубликовал сегодня на официальном портале организации.



По словам Радифуллы-хазарата, конфликт двух противоборствующих групп уже перерос в открытое противостояние, что не позволяет оставаться в стороне сотрудникам организации. Председатель напоминает екатеринбуржцам, что любую, даже самую сложную ситуацию, можно решить в диалоге, не прибегая к агрессии.



Напомним, в Екатеринбурге акции протеста против строительства собора на месте сквера у Театра драмы начались в понедельник, 13 мая. В этот день утром на территории были установлены ограждения, которые горожане ломали во время акций. Вчера в сквере стали возводить более крепкие бетонные заборы. Протесты в городе по-прежнему продолжаются. Сегодня сотрудники спецслужб и правоохранительных органов установили дополнительные ограждения вокруг фонтана и сквера.