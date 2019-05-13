Новости дня
20:23 | 16.05.2019
Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Власти Екатеринбурга проведут опрос по строительству храма на месте сквера
Как отметила Куземка, опрос, который планируют провести областные власти с фондом «Социум» не будет воспринят протестующей общественностью как легитимный. Поэтому власти города будут проводить его самостоятельно.
По словам главы города Александра Высокинского, опрос будет проведен на сайте администрации города. На это уйдет около двух недель, по итогам власти продолжат диалог с горожанами.
Напомним, сегодня, на медиафоруме ОНФ в Сочи президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию о протестах в Екатеринбурге. По его мнению, в городе необходимо провести опрос.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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