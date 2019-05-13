В Петербурге проводится акция в поддержку Екатеринбурга

18:55 | 16.05.2019

Фото: Вечерние Ведомости

В Санкт-Петербурге стартовал флешмоб в поддержку жителей Екатеринбурга, которые защищают сквер у Драмтеатра от застройки.



Как рассказали в молодежном демократическом движении «Весна», чтобы участвовать в акции, петербуржцам достаточно сделать фотографию с плакатом с хештегом #скверныйхрам и выложить фото в соцсети.



Напомним, в Екатеринбурге акции протеста против строительства собора на месте сквера у Театра драмы начались в понедельник, 13 мая. В этот день утром на территории были установлены ограждения, которые горожане ломали во время акций. Вчера в сквере стали возводить более крепкие бетонные заборы.



Протесты в городе по-прежнему продолжаются. Сегодня сотрудники спецслужб и правоохранительных органов установили дополнительные ограждения вокруг фонтана возле сквера.