Новости дня
18:19 | 16.05.2019
Фото: kaluga.sm-news.ru
С 20 мая из-за ремонта ограничат движение на трассе Пермь-Екатеринбург
Отмечается, что ремонт будет проводиться на участке от Объездной дороги до ЕКАД (с 343 по 352 км). Вначале будет перекрыта полоса в сторону Перьми, а затем полоса в сторону Екатеринбурга.
Как уточнили в «Уралуправтодоре», согласно плану, работы должны продлиться до 1 августа, однако ремонт может завершиться и раньше. Работы будут вестись круглосуточно.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:02 | 16.05.2019
Ситуацию вокруг строительства храма у Драмтеатра в Екатеринбурге прокомментировали в Региональном Духовном Управлении Мусульман
21:32 | 16.05.2019
В Екатеринбурге зафиксировали новую вспышку кори
19:59 | 16.05.2019
Путин дал комментарий об акциях в Екатеринбурге в защиту сквера
18:55 | 16.05.2019
В Петербурге проводится акция в поддержку Екатеринбурга
18:37 | 16.05.2019
Фонд «Социум»: более половины екатеринбуржцев выступают против строительства храма на месте сквера
18:34 | 16.05.2019
Пермские ярмарки расширяют ассортимент
18:19 | 16.05.2019
С 20 мая из-за ремонта ограничат движение на трассе Пермь-Екатеринбург
16:58 | 16.05.2019
Песков прокомментировал протестные акции в Екатеринбурге
16:49 | 16.05.2019
В Перми обсудили вопрос объединения школ
16:40 | 16.05.2019
В Прикамье на три месяца закрыта паромная переправа
16:15 | 16.05.2019
Пермская команда заявлена в «Национальную молодежную хоккейную лигу»
15:59 | 16.05.2019
На овощебазе в Екатеринбурге нашли полторы тонны санкционных груш
15:32 | 16.05.2019
В Екатеринбурге официально подтвердили задержание 70 человек на акции протеста
15:04 | 16.05.2019
4 из 81: Пермский край впервые занял 4 место в рейтинге «Инвестиционной активности регионов»
14:43 | 16.05.2019
ЕТК реконструирует теплосеть через Исеть на улице Челюскинцев
14:39 | 16.05.2019
В Перми в ГКБ №4 заработало онкологическое отделение
13:45 | 16.05.2019
Куйвашев и Высокинский обещают екатеринбуржцам новые парки. Козицын и Алтушкин готовы помочь
12:59 | 16.05.2019
Летом Екатеринбург посетят три тысячи китайских туристов
12:48 | 16.05.2019
Городской совет старшеклассников создаст в Перми новый сквер
12:45 | 16.05.2019
Возбуждено уголовное дело по факту гибели рыбы в реке Пышма
12:44 | 16.05.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставки и заседание клуба
12:28 | 16.05.2019
В рамках нацпроекта в Прикамье высадили 6 тысяч сеянцев
12:24 | 16.05.2019
В Перми отгремел первый конкурсный день Российской студвеcны
12:14 | 16.05.2019
В Прикамье 35 команд борются за выход в финал окружной военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»
11:59 | 16.05.2019
В Серове на заводе скончался рабочий. СКР проводит проверку
11:37 | 16.05.2019
В столице Урала отметят день рождения Николая II
11:34 | 16.05.2019
Госдума упростит налоговые декларации для сельских депутатов