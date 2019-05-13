С 20 мая из-за ремонта ограничат движение на трассе Пермь-Екатеринбург

18:19 | 16.05.2019

Фото: kaluga.sm-news.ru

Из-за работ по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на трассе Пермь-Екатеринбург с 20 мая будет ограничено движение, об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».



Отмечается, что ремонт будет проводиться на участке от Объездной дороги до ЕКАД (с 343 по 352 км). Вначале будет перекрыта полоса в сторону Перьми, а затем полоса в сторону Екатеринбурга.



Как уточнили в «Уралуправтодоре», согласно плану, работы должны продлиться до 1 августа, однако ремонт может завершиться и раньше. Работы будут вестись круглосуточно.