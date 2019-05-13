Екатеринбургская епархия объявила о флешмобе в поддержку храма святой Екатерины

16:44 | 16.05.2019

Екатеринбургская епархия сообщает о старте флешмоба #ХрамСердцеГорода в поддержку храма святой Екатерины, против строительства которого в сквере у Драмтеатра прошло уже три несанкционированных акций протеста.



Организаторы призывают сторонников строительства сделать фотографию с сердечком и разместить ее в соцсетях с хештегом #ХрамСердцеГорода, #ЯзаХрам.



«В ситуации, когда в Екатеринбурге голос позитивной общественности не всегда слышен, мы проводим всероссийский флешмоб #ХрамСердцеГорода. Добавим сердечности и доброты интернет сети!», - говорят организаторы акции.



Напомним, 13, 14 и 15 мая в Екатеринбурге продолжались стихийные акции против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Многие активисты заявляют, что они не против храма, но не на месте сквера.