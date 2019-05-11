В Екатеринбурге пройдет областной турнир по комплексному единоборству

16:10 | 14.05.2019

фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Завтра, 15 мая, в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта состоится областной турнир на Кубок губернатора по комплексному единоборству. Участие в соревнованиях примут 80 человек, в том числе сотрудники силовых структур, свердловского ГУФСИН, спортсмены спортивно- и военно-патриотических клубов.



Отметим, что турнир посвящен Дню Победы и проводится он впервые. Кроме того, свердловское ГУФСИН проводит турнир по комплексному единоборству памяти Героя России Сергея Багаева - спецназоца ГУФСИН, погибшего в Грозном в 2000 году.