В этом году в семи свердловских городах заменят 238 лифтов

14:55 | 14.05.2019

фото: n71.ru

В 2019 году в Свердловской области заменят 238 старых лифтов. На это потратят порядка 500 млн рублей: 200 млн направят из областного бюджета, 164 млн – из местных бюджетов, 148 млн – средства собственников.



Как рассказали в департаменте информационной политики региона, лифты будут менять в семи городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, Заречном, Рефтинском и Краснотурьинске. Больше всего средств получит столица Урала - 149,6 млн рублей.



Работы начнутся летом. Отметим, что за период с 2016 по 2018 годы на Среднем Урале по программе «1000 лифтов» заменено около 1 700 подъемников.