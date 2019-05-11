Власти Екатеринбурга добавят 100 млн рублей на строительство хоккейной площадки для команды «Скон-Урал»

22:18 | 13.05.2019

Фото: отдел по работе со СМИ Администрации города Екатеринбурга

Сегодня, 13 мая, во время встречи с хоккеистами команды «Скон-Урал», мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о готовности добавить на строительство хоккейной площадки 100 млн рублей, об этом сообщает отдел по работе со СМИ Администрации города Екатеринбурга



Отмечается, что площадку собираются построить в Орджоникидзевском, Академическом районе или на Химмаше. Именно там сейчас наблюдается нехватка спортивных комплексов. В проект, помимо большой арены, также будет включен «лягушатник» - небольшой стадион для юных спортсменов.



Напомним, команда «Скон-Урал» одержала победу над командой «Запад России» в Сочи во время VIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Президент Владимир Путин вручил хоккеистам Кубок чемпионов и сертификат на 100 млн рублей на строительство ледового катка.