Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


22:18 | 13.05.2019

Фото: отдел по работе со СМИ Администрации города Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга добавят 100 млн рублей на строительство хоккейной площадки для команды «Скон-Урал»

Сегодня, 13 мая, во время встречи с хоккеистами команды «Скон-Урал», мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о готовности добавить на строительство хоккейной площадки 100 млн рублей, об этом сообщает отдел по работе со СМИ Администрации города Екатеринбурга

Отмечается, что площадку собираются построить в Орджоникидзевском, Академическом районе или на Химмаше. Именно там сейчас наблюдается нехватка спортивных комплексов. В проект, помимо большой арены, также будет включен «лягушатник» - небольшой стадион для юных спортсменов.

Напомним, команда «Скон-Урал» одержала победу над командой «Запад России» в Сочи во время VIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Президент Владимир Путин вручил хоккеистам Кубок чемпионов и сертификат на 100 млн рублей на строительство ледового катка.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
13.05.2019

22:18 | 13.05.2019
Власти Екатеринбурга добавят 100 млн рублей на строительство хоккейной площадки для команды «Скон-Урал»

21:07 | 13.05.2019
В Екатеринбурге на новые громкоговорители в метро потратят 4,8 млн рублей

20:48 | 13.05.2019
Жители Екатеринбурга прорвали забор вокруг места, где планируется постройка храма святой Екатерины, в знак протеста

20:31 | 13.05.2019
Екатеринбурженку спасли пожарные, вытащив её из окна горящей квартиры

19:12 | 13.05.2019
Из-за повышения стоимости проезда в метро в Екатеринбурге изменят тарифы «Екарты»

18:53 | 13.05.2019
В Екатеринбурге эвакуировали пять офисов «Сбербанка» из-за сообщения о минированиях

18:30 | 13.05.2019
Пермское предприятие при поддержке регионального ФРП создаст уникальные нефтетрубы

18:18 | 13.05.2019
Заявку на получение фермерских грантов можно подать в любом МФЦ Пермского края

18:16 | 13.05.2019
Томинский ГОК продолжает заниматься посадками зеленых насаждений

18:10 | 13.05.2019
В этом году ИГЖН помогла прикамцам вернуть более 11 миллионов за коммунальные услуги

17:36 | 13.05.2019
В Орджоникидзевском районе ликвидированы незаконные постройки

17:24 | 13.05.2019
24 прикамских бизнесмена получат поддержку из краевого бюджета в размере 94 млн рублей

17:08 | 13.05.2019
Юбилейный Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...» откроется 5 июня

17:02 | 13.05.2019
Заместитель полпреда президента в ПФО Игорь Буренков провел в Перми семинар по нацполитике страны

16:40 | 13.05.2019
У форума «Пермское долголетие. Время достижений» появилась своя символика

16:31 | 13.05.2019
Администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга покинула чиновница, которая курировала всю уличную торговлю

16:23 | 13.05.2019
За выходные в Свердловской области ликвидирован 361 пожар: 28 человек спасены, пятеро погибли

16:21 | 13.05.2019
Регистрация на конкурс «Молодежный резерв Прикамья» продлена до 18 мая

15:57 | 13.05.2019
Жительница Новоуральска выиграла соревнования «Автоледи-2019»

15:35 | 13.05.2019
В челябинском сквере посадили аллею в рамках всероссийского проекта

15:31 | 13.05.2019
В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов

14:54 | 13.05.2019
В Екатеринбурге насильнику, совершившему 12 нападений, грозит пожизненное лишение свободы

14:28 | 13.05.2019
В Косулино по факту гибели двух человек при пожаре проводится доследственная проверка

14:08 | 13.05.2019
Более тысячи упаковок с молочными коктейлями изъяли уральские таможенники

14:03 | 13.05.2019
Заключенному уральской колонии пытались передать наркотики в каше

13:34 | 13.05.2019
На уральских улицах появились герои «Игры престолов»

13:29 | 13.05.2019
Пермский хор «Млада» стал лучшим на фестивале «Московская весна a cappella»

13:19 | 13.05.2019
В Перми составили рейтинг перевозчиков

12:59 | 13.05.2019
В Екатеринбурге прошел «консульский» субботник в сквере, названном в честь армянского композитора

12:56 | 13.05.2019
За праздники на Среднем Урале произошло 44 природных пожара

12:47 | 13.05.2019
Четырехлетний житель Прикамья погиб при падении с пятого этажа

12:38 | 13.05.2019
Прикамская команда стала победителем всероссийского финала «Золотой шайбы»

12:37 | 13.05.2019
После 9 мая из Екатеринбурга вывезли 225 тонн мусора

12:29 | 13.05.2019
В Пермском крае состоится Крестный ход

12:21 | 13.05.2019
Энергетики продолжают реконструкцию теплосети по улице Луначарского

12:18 | 13.05.2019
Екатеринбурженку и ее сожителя обвиняют в организации занятия проституцией





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 