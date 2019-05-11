В Екатеринбурге на новые громкоговорители в метро потратят 4,8 млн рублей

21:07 | 13.05.2019

Фото: nakanune.ru

В метро на станции «Динамо» в Екатеринбурге установят новые громкоговорители, соответствующий документ опубликован на портале госзакупок. На оборудование будет потрачено 4,8 млн рублей из средств метрополитена.



Новые горомкоговорители установят для приведения системы оповещения «в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности». Отмечается, что на станции «Динамо» будет установлено оборудование бесперебойного электропитания.



Добавим, подрядчика определят 17 мая. Работы в метро будут завершены до конца октября 2019 года.