Екатеринбурженку спасли пожарные, вытащив её из окна горящей квартиры

20:31 | 13.05.2019

Фото: vl.aif.ru

Во время тушения огня в жилом доме пожарные спасли екатеринбурженку через окно, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Из-за пожара в трёхэтажке спасателям также пришлось эвакуировать десятерых человек по лестничным маршам. Отмечается, что пожар вспыхнул в одной из квартир на втором этаже, его площадь составила 15 кв. метров.



Добавим, в тушении пожара участвовали 13 спасателей и было использовано четыре единицы техники.