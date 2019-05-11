В Орджоникидзевском районе ликвидированы незаконные постройки

В Екатеринбурге, на Шефской, 112, силами администрации Орджоникидзевского района ликвидировали незаконную автостоянку: вывезена будка охранника, забор демонтирован. Поводом для сноса послужили жалобы жителей и письменное обращение ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен».Также на территории автостоянки находились два нефункционирующих киоска по продаже овощей и фруктов. Они тоже вывезены.Кроме того, на перекрестке Красных Командиров - Старых Большевиков ликвидирован павильон «Цветы».Системная работа по борьбе с незаконно установленными нестационарными объектами находится на контроле главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко.