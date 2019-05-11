После 9 мая из Екатеринбурга вывезли 225 тонн мусора

12:37 | 13.05.2019

фото: екатеринбург.рф

После празднования Дня Победы с улиц Екатеринбурга вывезли 225 тонн мусора и грязи. В ночной уборке, последовавшей за салютом, были задействованы 165 единиц спецтехники и 120 подсобных рабочих.



Кроме того, как отмечают в пресс-службе городской администрации, городские службы благоустройства ликвидировали последствия сильного ливня, обрушившегося на Екатеринбург вечером 9 мая и смывшего на дороги большое количество земли, песка и грязи.



Всего за 9-12 мая вывезено 1035 тонн грязи и почти 400 тонн мусора.