Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


12:37 | 13.05.2019

фото: екатеринбург.рф

После 9 мая из Екатеринбурга вывезли 225 тонн мусора

После празднования Дня Победы с улиц Екатеринбурга вывезли 225 тонн мусора и грязи. В ночной уборке, последовавшей за салютом, были задействованы 165 единиц спецтехники и 120 подсобных рабочих.

Кроме того, как отмечают в пресс-службе городской администрации, городские службы благоустройства ликвидировали последствия сильного ливня, обрушившегося на Екатеринбург вечером 9 мая и смывшего на дороги большое количество земли, песка и грязи.

Всего за 9-12 мая вывезено 1035 тонн грязи и почти 400 тонн мусора.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:56 | 13.05.2019
За праздники на Среднем Урале произошло 44 природных пожара

12:47 | 13.05.2019
Четырехлетний житель Прикамья погиб при падении с пятого этажа

12:38 | 13.05.2019
Прикамская команда стала победителем всероссийского финала «Золотой шайбы»

12:37 | 13.05.2019
После 9 мая из Екатеринбурга вывезли 225 тонн мусора

12:29 | 13.05.2019
В Пермском крае состоится Крестный ход

12:21 | 13.05.2019
Энергетики продолжают реконструкцию теплосети по улице Луначарского

12:18 | 13.05.2019
Екатеринбурженку и ее сожителя обвиняют в организации занятия проституцией

12:09 | 13.05.2019
Жара в Перми заканчивается

11:56 | 13.05.2019
Евгений Куйвашев подвел итоги визита в Китай

11:35 | 13.05.2019
За выходные в Свердловской области задержано 284 нетрезвых водителя

11:18 | 13.05.2019
В Богдановиче на участке трассы Екатеринбург-Тюмень вводится реверсивное движение

11:04 | 13.05.2019
Екатерина Кузёмка назначена заместителем главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики

10:39 | 13.05.2019
Екатеринбуржцы обеспокоены из-за сноса лестницы возле памятника клавиатуре

10:10 | 13.05.2019
Сквер, где построят храм святой Екатерины, огородили забором

10:03 | 13.05.2019
Пожар в Косулино унёс жизни двух человек

09:53 | 13.05.2019
Накануне в ДТП в Екатеринбурге пострадали трое детей

09:25 | 13.05.2019
Прокуратура проводит проверку по факту обрушения стены дома в Ирбите

12.05.2019

19:05 | 12.05.2019
В Первоуральске опровергли версию об убийстве пятнадцатилетнего мальчика

18:20 | 12.05.2019
Ливень давно прошёл, а вода всё не уходит: в Екатеринбурге затопило частный сектор

комментариев: 1

16:06 | 12.05.2019
До 18 мая свердловчане смогут наблюдать ночной полёт космической станции

14:28 | 12.05.2019
Девушка из Екатеринбурга победила на международном конкурсе красоты и таланта Miss SuperTalent

12:08 | 12.05.2019
В Екатеринбурге ночью загорелся автомобиль BMW

12:00 | 12.05.2019
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух иномарок. Есть пострадавшая

11:33 | 12.05.2019
ДТП под Ирбитом: водитель уснул за рулём и перевернулся

10:31 | 12.05.2019
Нашли тела женщины и двухлетнего ребёнка: под Ирбитом сгорел жилой дом

10:03 | 12.05.2019
Охранник говорит, что ничего не видел: в Екатеринбурге со стоянки угнали иномарку

09:27 | 12.05.2019
В Невьянске разыскивают 42-летнюю женщину

09:04 | 12.05.2019
В Екатеринбурге собака напала на 10-летнего мальчика и несколько раз укусила его

комментариев: 1

08:47 | 12.05.2019
Оставил машину и сбежал: в Екатеринбурге водитель легковушки влетел в автобус

06:19 | 12.05.2019
В Прикамье открывается навигация

06:17 | 12.05.2019
На открытие Российской студвесны в Пермь приедет DJ Smash

11.05.2019

18:42 | 11.05.2019
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал об истории с автоматом в эфире федерального телеканала. «Сделал глупость и готов за это отвечать»

17:57 | 11.05.2019
В Екатеринбурге в трамвае у ЦПКиО произошло короткое замыкание

17:50 | 11.05.2019
К середине новой недели в Свердловской области похолодает

16:00 | 11.05.2019
В Тавде утром полыхали надворные постройки и частная баня

15:31 | 11.05.2019
На озере Исетском найдены тела рыбаков из Нижнего Тагила





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 