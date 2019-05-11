Екатеринбурженку и ее сожителя обвиняют в организации занятия проституцией

12:18 | 13.05.2019

фото: independent.co.uk

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней женщины и ее сожителя. Они обвиняются в организации занятия проституцией.



18 апреля 2017 года в ходе проведения сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере нравственности ОУР УМВД России по Екатеринбургу «контрольной закупки» в банном комплексе на улице Шаумяна выявлены факты оказания услуг сексуального характера. Девушку и администратора заведения привлекли к административной ответственности.



В дальнейшем сыщикам удалось выйти на след организаторов – женщины и ее сожителя. При этом женщина ранее судима за аналогичное преступление.



По версии следствия, обвиняемая являлась руководителем преступного бизнеса, а мужчина занимался поиском девушек через рекламу в Интернете.



Следствие располагает информацией, что злоумышленники занимались организацией занятия проституцией в период с 2014 по 2017 годы. Денежное вознаграждение за оказание услуг сексуального характера составляло порядка 4 тысяч рублей. Всего установлено семь преступных эпизодов.



«В отношении подозреваемых полицией было расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 241 УК Российской Федерации – организация занятия проституцией, частью 3 статьи 240 УК Российской Федерации – вовлечение в занятие проституцией. Санкции статей в качестве наказания предусматривают лишение свободы на срок до шести и восьми лет соответственно», - пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд.