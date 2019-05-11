Евгений Куйвашев подвел итоги визита в Китай

11:56 | 13.05.2019

С 10 по 13 мая делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым посетила Китай, чтобы принять участие в IV Международном ЭКСПО Шелкового пути. Мероприятие проходило в городе Сиане провинции Шэньси. По мнению главы Среднего Урала, визит открыл новые возможности для уральско-китайского сотрудничества.



«Наши интересы совпадают в машиностроении, металлургии, обрабатывающих отраслях промышленности, сельском хозяйстве. Мы готовы расширять наше сотрудничество в сфере медицины, в том числе - в производстве медицинской техники. Китайским инвесторам интересны наши предложения по ряду медицинских услуг. Я уверен, что наша работа на полях этого форума существенным образом повлияет на развитие взаимоотношений, и мы обязательно расширим наши связи», - сказал Куйвашев.



В ходе визита Уральский юридический университет и Уральский федеральный университет заключили с Северо-Западным политико-юридическим университетом Шэньси и Сианьским политехническим университетом соглашения об обмене студентами, научными программами, а также о стажировках преподавателей. Представителей провинции Шэньси пригласили принять участие в промышленной выставке «Иннопром», которая состоится в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.