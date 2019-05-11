За выходные в Свердловской области задержано 284 нетрезвых водителя

В минувшие праздничные и выходные дни в Свердловской области проводились ежедневные рейды по выявлению нетрезвых водителя. За этот период сотрудники ГИБДД задержали 284 человека, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 29 водителей находились в нетрезвом состоянии за рулем повторно. 176 человек не имели права управления, 22 человека сели за руль, будучи лишенными водительских прав.По всем фактам нетрезвого вождения составлены административные материалы.«Крупные штрафы, лишение права управления, административный арест – все это грозит водителям, допускающим грубые нарушения Правил дорожного движения. Водителям, повторно задержанным за рулем в нетрезвом состоянии, теперь грозит уже уголовная ответственность», - отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.