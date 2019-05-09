Ливень давно прошёл, а вода всё не уходит: в Екатеринбурге затопило частный сектор

18:20 | 12.05.2019

Фото: Е1.RU

В Екатеринбурге на ВИЗе из-за ливня 9 мая затопило частный сектор. Прошло уже три дня, а вода до сих пор не уходит. Больше всего пострадали участки на улицах Лоцмановых, Танкистов и Ключевской.



Как сообщают местные жители, потоп возник из-за того, что местный застройщик ещё весной засыпал дренажный канал. Сделал он это ради обустройства дороги к большому жилому комплексу, который строится недалёко от частного сектора.



Когда рабочие наполнили дренаж глиной, местные жители начали писать жалобы. Позже проект пересмотрели и проложили трубы, однако водоотведение так и не появилось. Сейчас воде уходить некуда, и её уровень на участках превышает 20-30 сантиметров.



Начальник строительного участка, в свою очередь, отмечает, что участки затопило не по вине строителей. По его мнению, скопление воды появилось потому, что местные жители организовали нелегальную стоянку и для этого засыпали дренаж.



Теперь жители частного сектора намерены обратить в прокуратуру и администрацию Верх-Исетского района.