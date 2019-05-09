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18:20 | 12.05.2019

Фото: Е1.RU

Ливень давно прошёл, а вода всё не уходит: в Екатеринбурге затопило частный сектор

В Екатеринбурге на ВИЗе из-за ливня 9 мая затопило частный сектор. Прошло уже три дня, а вода до сих пор не уходит. Больше всего пострадали участки на улицах Лоцмановых, Танкистов и Ключевской.

Как сообщают местные жители, потоп возник из-за того, что местный застройщик ещё весной засыпал дренажный канал. Сделал он это ради обустройства дороги к большому жилому комплексу, который строится недалёко от частного сектора.

Когда рабочие наполнили дренаж глиной, местные жители начали писать жалобы. Позже проект пересмотрели и проложили трубы, однако водоотведение так и не появилось. Сейчас воде уходить некуда, и её уровень на участках превышает 20-30 сантиметров.

Начальник строительного участка, в свою очередь, отмечает, что участки затопило не по вине строителей. По его мнению, скопление воды появилось потому, что местные жители организовали нелегальную стоянку и для этого засыпали дренаж.

Теперь жители частного сектора намерены обратить в прокуратуру и администрацию Верх-Исетского района.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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