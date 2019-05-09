В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух иномарок. Есть пострадавшая

Сегодня ночью в Екатеринбурга на пересечении улиц Белинского и Саввы Белых произошла авария с участием Renault и Nissan. В результате столкновения пострадала женщина.Транспортные средства передвигались по улице Белинского во встречных направлениях. Renault начал поворачивать на улицу Саввы Белых, не пропустив Nissan, что и послужило причиной столкновения.От сильного удара женщина-водитель Nissan получила перелом рёбер и была госпитализирована в местную больницу.