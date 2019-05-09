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12:00 | 12.05.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух иномарок. Есть пострадавшая

Сегодня ночью в Екатеринбурга на пересечении улиц Белинского и Саввы Белых произошла авария с участием Renault и Nissan. В результате столкновения пострадала женщина.

Транспортные средства передвигались по улице Белинского во встречных направлениях. Renault начал поворачивать на улицу Саввы Белых, не пропустив Nissan, что и послужило причиной столкновения.

От сильного удара женщина-водитель Nissan получила перелом рёбер и была госпитализирована в местную больницу.

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух иномарок. Есть пострадавшая

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух иномарок. Есть пострадавшая

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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