Охранник говорит, что ничего не видел: в Екатеринбурге со стоянки угнали иномарку

10:03 | 12.05.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В ночь с 8 на 9 мая в Екатеринбурге со стоянки по адресу Расточная, 35 неизвестные угнали автомобиль марки Kia SLS Sportage. Работники стоянки утверждают, что ничего подозрительного не видели.



Владелец автомобиля написал заявление в полицию, однако пока что никакой новой информации нет. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место угона и сняли с земли отпечатки шин.



Как сообщает брат владельца, очевидцев произошедшего найти не удалось. Также в окрестности нет камер, поэтому момент угона иномарки запечатлён не был. Сейчас владелец старается найти свой автомобиль самостоятельно, проверяя все ближайшие дворы.



Если вам известна информация об угнанном автомобиле (гос.номер: Е027ОС 196) - сообщите об этом в полицию.