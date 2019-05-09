В Невьянске разыскивают 42-летнюю женщину

09:27 | 12.05.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Свердловской области в Невьянске пропала 42-летняя Гаврилова Надежда Николаевна. С 7 мая местонахождение женщины неизвестно.



Приметы: рост 156 см., телосложение худощавое, русые короткие волосы, светлые глаза. Особые приметы: средний палец на руке с гематомой.



На момент пропажи женщина была одета в футболку, черно-серую кофту, бриджи синего цвета, высокие зимние сапоги черного цвета. При себе она имела пакет желтого цвета. В пакете зимняя куртка черного цвета с розовым подкладом, штаны черного цвета.



Если вам известна информация о примерном местонахождении Надежды Николаевны - сообщите об этом координатору поиска Ольге (89505616107).