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18:42 | 11.05.2019
Фото: скрин с видео передачи «Центральное телевидение» (телеканал НТВ)
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал об истории с автоматом в эфире федерального телеканала. «Сделал глупость и готов за это отвечать»
Что касается самой скандальной истории, то народный избранник еще раз рассказал, что автомат предназначался для героев-юнармейцев, отличившихся при поимке педофилов, которые надругались над школьницей.
«Помощник дал охолощенный автомат. Говорит, смотри, совсем не страшно. Проверь, как он стреляет, как петарда. Сделал глупость, признаю этот факт публично, и готов за это отвечать. Наверное, это первый прецедент, я лично пришел к следователю, несмотря на то, что у меня депутатская неприкосновенность, написал заявление с просьбой не применять её. Пусть разберутся в этом прецеденте. Если я должен понести наказание, я его понесу. Злого умысла не было, но бывают нелепые случайности», – заявил Дмитрий Ионин.
По его словам, он согласен, что автомат, хоть и является по сути игрушечным, но «выглядит устрашающе».
«Попробовал, испугался, положил в багажник, на следующий день подарил детям. Пришел к следователю, все рассказал подробно, изложил. Случилась глупость, хотел сделать доброе дело, неудачно совпало. Как говорится, хорошими делами прославиться нельзя. Вот, к сожалению, прославился», – резюмировал народный избранник.
Ведущий передачи «Центральное телевидение» предложил Дмитрию Ионину выстрелить из автомата, который принесли в студию, но депутат отказался, пошутив: «Я после всего это максимум сигареты стрелять буду» (на самом деле парламентарий не курит – Прим.ред.). В качестве презента ему подарили игрушечный пистолет, который стреляет мыльными пузырями. Дмитрий Ионин или в шутку или всерьез пообещал, что принесет его с собой на заседание в Госдуму.
Напомним, что вечером 4 мая во дворе ресторана «Ленский» в Камышлове Дмитрий Ионин и его помощник Павел Грибков решили опробовать охолощенный (по сути, игрушечный) автомат Калашникова, который приобрели в качестве подарка для юнармейцев. Этот момент снял из окна один из местных жителей, после чего вокруг Дмитрия Ионина и его помощника закрутилась настоящая феерия с участием сотрудников полиции и Следственного комитета. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "(Хулиганство"). Мы подробно рассказывали об этой истории (читать здесь).
Фото: скрин с видео передачи «Центральное телевидение» (телеканал НТВ)
© «Вечерние Ведомости»
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11.05.2019
18:42 | 11.05.2019
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал об истории с автоматом в эфире федерального телеканала. «Сделал глупость и готов за это отвечать»
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