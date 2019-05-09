Новости дня
17:50 | 11.05.2019
Фото: Екабу.ру
К середине новой недели в Свердловской области похолодает
Так, 12 мая в Свердловской области ожидается переменная облачность, местами небольшой, на востоке региона до умеренного, дождь, гроза. Температура ночью +10 °С …+15 °С, на севере до +3 °С. Днём +25 °С …+30 °С, на севере и крайнем востоке до +19 °С. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек, при грозах порывы до 13 м/сек.
13 мая. Облачно с прояснениями. небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Температура в ночные часы +10 °С …+15 °С, на севере до +3 °С. Днём +24 °С …+29 °С, в горах и низинах до +19 °С. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек, при грозах порывы до 14 м/сек.
14 мая в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Температура ночью +8 °С …+13 °С, на севере до +3 °С. Днём +13 °С …+18 °С, на крайнем юге +23 °С. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/сек, при грозах порывы до 16 м/сек.
В Екатеринбурге 12 мая будет переменная облачность, без существенных осадков, вечером небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью +13 °С … +15 °С, днём +28 °С …+30 °С. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек.
13 мая. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Температура ночью +13 °С …+15 °С, днём +25 °С …+27 °С. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек, при грозах порывы до 12 м/сек.
14 мая.Облачно с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Температура ночью +11°С …+13 °С, днём +16 °С …+18 °С. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек, при грозах порывы до 13 м/сек.
Прогноз погоды подготовлен ФГБУ «Уральское УГМС».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
11.05.2019
18:42 | 11.05.2019
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал об истории с автоматом в эфире федерального телеканала. «Сделал глупость и готов за это отвечать»
17:57 | 11.05.2019
В Екатеринбурге в трамвае у ЦПКиО произошло короткое замыкание
17:50 | 11.05.2019
К середине новой недели в Свердловской области похолодает
16:00 | 11.05.2019
В Тавде утром полыхали надворные постройки и частная баня
15:31 | 11.05.2019
На озере Исетском найдены тела рыбаков из Нижнего Тагила
13:24 | 11.05.2019
В Перми завершается первый этап противоклещевой обработки
13:22 | 11.05.2019
В Перми стартуют бесплатные утренние зарядки в сквере им. Землячки
13:19 | 11.05.2019
В Пермском крае открыты три новых офиса МФЦ
13:16 | 11.05.2019
В Перми 13 мая возобновятся ремонтные работы на Чусовском мосту
13:14 | 11.05.2019
Охотничья собака покусала трёхлетнего ребёнка в Екатеринбурге
12:20 | 11.05.2019
Группа молодых людей в Первоуральске до смерти забила подростка
11:19 | 11.05.2019
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием мотоцикла. Есть пострадавшие
10:16 | 11.05.2019
Летел прямо на прохожих: в Екатеринбурге из окна выпал мужчина
19:33 | 10.05.2019
Больницу в Свердловской области эвакуировали из-за пожара
18:08 | 10.05.2019
ФК «Урал» сыграл вничью с оренбургскими футболистами
16:32 | 10.05.2019
Свердловские хоккеисты выиграли для Екатеринбурга третью ледовую арену
16:22 | 10.05.2019
В Екатеринбурге определили район с самой засоренной канализацией
16:18 | 10.05.2019
17-летнему герою из Пермского края вручили знак «Горячее сердце»
15:49 | 10.05.2019
Остановку «Пехотинцев» для маршрута №57 в Екатеринбурге перенесли для улучшения обслуживания горожан
14:47 | 10.05.2019
Пермские спортсмены завоевали медали кубка России по бадминтону
13:16 | 10.05.2019
В Екатеринбурге с 15 мая подорожает проезд в метро
12:58 | 10.05.2019
Вчера в Екатеринбурге произошла страшная авария с участием трёх машин
10:32 | 10.05.2019
Сегодня ФК «Урал» на выезде встретится с командой «Оренбург»
08:59 | 10.05.2019
У байкера переломы ног и сотрясение мозга: в Екатеринбурге водитель на Niva сбил мотоцикл
07:57 | 10.05.2019
Помогите найти человека: в Новоуральске пропал мужчина
07:41 | 10.05.2019
Минувшим вечером в Тавде произошёл серьёзный пожар
22:23 | 9.05.2019
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
22:07 | 9.05.2019
В ЦПКиО в Екатеринбурге показали реконструкцию битвы на Курской дуге
21:47 | 9.05.2019
В Екатеринбурге после ливня закрыли улицы возле метро «Динамо»