В Тавде утром полыхали надворные постройки и частная баня

16:00 | 11.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 11 мая, в Свердловской области в Тавде утром произошёл пожар на улице Герцена. На площади 42 квадратных метра подыхали надворные постройки, стены, кровля и чердак частной бани.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте проишествия были задействованы 21 человек личного состава и пять единиц техники. На тушение пожара, продивку и разбор сгоревших конструкций у спасателей ушло полтора часа.



В результате возгорания никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.