Летел прямо на прохожих: в Екатеринбурге из окна выпал мужчина

10:16 | 11.05.2019

Фото: Артём Устюжанин

Вчера, 10 мая, в Екатеринбурге на Уралмаше взрослый мужчина выпал из окна. Его тело с глухим звуком приземлилось рядом с прохожими. От сильного удара мужчина разбился, а его кровь попала на одежду к идущим мимо людям, среди которых был ребёнок.



Как сообщают очевидцы, они, наслаждаясь хорошей погодой, решили прогуляться до магазина. В один момент женщина подняла голову вверх и увидела, что на них летит мужчина. Она с криками отбежала в сторону. Другая женщина резко закрыла глаза ребёнку и вместе с ним отвернулась назад. Находясь в состоянии шока, они позвонили в полицию и вызвали скорую.



В настоящее время по факту инцидента в Следственном комитете Орджоникидзевского района проводят проверку. Признаком криминала нет.