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17:32 | 10.05.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области штормовое предупреждение продлили до 14 мая из-за жары

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области из-за аномально жаркой погоды до 14 мая, об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Спасатели особо отмечают, что сейчас любое неосторожное обращение с огнём может спровоцировать осложнение пожароопасной обстановки. В связи с этим сотрудники МЧС вместе с полицией, органами местного самоуправления, работниками лесничеств и общественностью усилили предупредительную работу с населением в сельских территориях, местах отдыха и садовых товариществах. В выходные контролировать пожарную обстановку будут 200 межведомственных патрульных групп.

Помимо этого в МЧС добавили, что в Свердловской области уже обнаружено более сотни нарушений противопожарного режима.

Напомним, особый режим действует на территории региона с 3 мая. За нарушение правил режима свердловчанам грозят штрафы от 2 до 4 тысяч рублей (для физ. лиц), от 15 до 30 тысяч рублей (для должностных лиц) и от 200 до 400 тысяч рублей (для юрлиц). В МЧС добавили, что в зависимости от тяжести последствий пожара, нарушители могут понести также и уголовную ответственность.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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