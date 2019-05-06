В Екатеринбурге определили район с самой засоренной канализацией

16:22 | 10.05.2019

Фото: пресс-служба МУП "Водоканал"

В столице Урала обновили рейтинг засоренности канализационных сетей по районам. Как рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал», лидерство по засоренности сохранил Центральный район.



Уточняется, что в этой части города за апрель поступило 510 заявок на отказы в работе канализационных сетей. В марте заявок было на 75 меньше. Второе место занял Южный район, включающий в себя сети Чкаловского и Октябрьского административных районов. В нем зафиксировали 384 заявки, что на 86 меньше чем было в марте. Меньше всего вызовов из-за засоров поступало от жителей Северного района, включающего в себя сети Орджоникидзевского и Железнодорожного административных районов. Там зафиксировано 272 заявки.



В пресс-службе МУП «Водоканал» также отметили, что в целом количество засоров во всех районах уменьшилось.