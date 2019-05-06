Остановку «Пехотинцев» для маршрута №57 в Екатеринбурге перенесли для улучшения обслуживания горожан

15:49 | 10.05.2019

Фото: itsmycity.ru

В уральской столице перенесли остановку «Пехотинцев» на маршруте №57 «ДМБ №9 – Пехотинцев – Елизавет». Как уточнили в пресс-службе Гортранса, это решили сделать для улучшения обслуживания пассажиров.



Остановка «Пехотинцев» для автобусов, следующих в сторону «ДМБ №9», теперь будет находиться в кармане перед светофором (возле дома №5 по улице Пехотинцев). При этом следующие в сторону «Елизавета» автобусы будут останавливаться на прежнем месте.