Новости дня
14:07 | 10.05.2019
Фото: tripadvisor.ru
Екатеринбургская мэрия вновь ищет подрядчика для реконструкции парка Зеленая Роща
Согласно документации, на реконструкцию парка мэрия выделит 161 млн рублей.
Стоит добавить, что проект реконструкции не поменяется, хотя он был подвергнут критике со стороны общественников и жителей города. Горожан не устраивает, что он предусматривает вырубку 230 деревьев, зауженные дорожки, разделенные круглые детские площадки и отсутствие явной дренажной системы.
Напомним, изначально выбрать подрядчика власти должны были 7 мая. Однако заявки всех трех претендентов не соответствовали требованиям аукционной комиссии.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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