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12:58 | 10.05.2019
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
Вчера в Екатеринбурге произошла страшная авария с участием трёх машин
По словам очевидцев, водитель на чёрной Hyundai Accent не справился с управлением и на огромной скорости влетел в две другие машины. В результате столкновения жёлтая Opel Astra снесла дорожное ограждение и врезалась в столб. Hyundai также получил серьезные повреждения - сильно разбилась передняя часть.
Очевидцы отмечают, что девушка-водитель Hyundai после аварии не вспомнила, что произошло, и куда она направлялась. Другие участники ДТП не пострадали.
На месте аварии работали сотрудники МЧС и бригады реанимации. Точные обстоятельства ДТП устанавливает ГИБДД.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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