Вчера в Екатеринбурге произошла страшная авария с участием трёх машин

Вчера, 9 мая, в Екатеринбурге утром на пересечении улиц Бебеля и Пехотинцев произошла авария с участием «Opel Astra», «KIA Rio» и «Hyundai Accent». Есть пострадавшая.По словам очевидцев, водитель на чёрной Hyundai Accent не справился с управлением и на огромной скорости влетел в две другие машины. В результате столкновения жёлтая Opel Astra снесла дорожное ограждение и врезалась в столб. Hyundai также получил серьезные повреждения - сильно разбилась передняя часть.Очевидцы отмечают, что девушка-водитель Hyundai после аварии не вспомнила, что произошло, и куда она направлялась. Другие участники ДТП не пострадали.На месте аварии работали сотрудники МЧС и бригады реанимации. Точные обстоятельства ДТП устанавливает ГИБДД.