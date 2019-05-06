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13:16 | 10.05.2019

Фото: ekmap.ru

В Екатеринбурге с 15 мая подорожает проезд в метро

Стоимость проезда в екатеринбургском метрополитене с 15 мая вырастет до 32 рублей. Сообщение об этом и приказ директора ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» опубликованы сегодня на официальном сайте предприятия.

При этом стоимость одной поездки в метро с использованием системы «электронный кошелёк» на «Екарте» для школьников составит 27,5 рубля, для студентов — 28,5 рубля. Стоимость проездного билета на четыре вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро), но не более 40 поездок в течение календарного месяца, составит 469 рублей. Судя по всему, вырастет до 32 рублей и стоимость провоза одного места багажа.

Напомним, что повышение стоимости проезда в метро до 32 рублей было одобрено на заседании правительства Свердловской области 25 апреля. Причиной повышения стала закупка новых вагонов в метро и реконструкция старых. При этом, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, пояснявший, что 4-рублевая разница пойдет на обновление подвижного состава подземки, обещал пока не поднимать стоимость проезда в других видах общественного транспорта города.

© «Вечерние Ведомости»

 


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