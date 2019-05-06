Сегодня ФК «Урал» на выезде встретится с командой «Оренбург»

10:32 | 10.05.2019

Фото: Союз болельщиков «Урала»

Сегодня, 10 мая, екатеринбургская футбольная команда «Урал» на выезде проведёт встречу с командой «Оренбург». Матч начнётся в 13:30.



Всех уральских болельщиков по традиции приглашают на совместный просмотр игры и поддержку футболистов в бар «Американка» (угол Вайнера и Малышева) в 13:00. Пресс-служба клуба сообщает, что атрибутика с цветами команды (оранжевый и чёрный) приветствуется.



Напомним, крайнюю встречу «Урал» провёл с московским «Спартаком» в Екатеринбурге. Игра завершилась победой гостей со счётом 0:1.