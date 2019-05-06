У байкера переломы ног и сотрясение мозга: в Екатеринбурге водитель на Niva сбил мотоцикл

08:59 | 10.05.2019

Фото: Google.Мaps

Минувшим вечеров в Екатеринбурге на Уктусе на улице Демьяна Бедного водитель на автомобиле Niva Chevrolet сбил мотоцикл. В результате аварии у байкера переломы обеих ног и сотрясение мозга.



По предварительной информации, Niva начала обгон и выехала на встречную полосу, после чего и произошло столкновение «лоб в лоб» с мотоциклом.



На месте ДТП работали сотрудники ГБДД и МЧС. Также к пострадавшему машина реанимации. Байкера с многочисленными травмами доставили в центральную городскую клиническую больницу №24. О состоянии водителя Chevrolet не сообщается.