Помогите найти человека: в Новоуральске пропал мужчина

07:57 | 10.05.2019

Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт»

В Новоуральске разыскивают 44-летнего Шабакова Виктора Георгиевича. С 6 мая местонахождение мужчины неизвестно. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы светло-русые с залысиной, глаза серо-зеленые.



В момент исчезновения мужчина был одет в синие кроссовки, синие джинсы, серую олимпийку и синюю джинсовую кепку с оранжевой эмблемой.



Если вам известна информация о примерном местонахождении Шабокова Виктора Георгиевича - сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: Евгений, 89220247479.