В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

22:23 | 9.05.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Синоптики объявили штормовое предупреждение. В Свердловской области 9 и 10 мая ожидаются сильные дожди, грозы, град, а также ветер до 20-25 м/с, об этом сообщили в ГУ МЧС.



Спасатели рекомендуют уральцам соблюдать меры личной безопасности: воздержаться от выхода в лес и на водные объекты, при усилении ветра не стоять возле недостроенных зданий, деревьев, рекламных щитов, опор линий электропередач, дома не оставлять открытыми окна и балконные двери. Водителям рекомендуется парковать автомобили в гаражах и на закрытых стоянках. Собственникам частных домов и дачных участков специалисты советуют обратить внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра.



Кроме того, сотрудники МЧС просят свердловчан соблюдать правила пожарной безопасности, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».