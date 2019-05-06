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21:47 | 9.05.2019
Фото: 1zoom.ru
В Екатеринбурге после ливня закрыли улицы возле метро «Динамо»
По предварительным данным, это произошло из-за того что канализация не смогла справиться с большими потоками ливневой воды после грозы.
Отметим, сегодня, в День Победы, в 22:30 в Екатеринбурге пройдёт праздничный салют. Однако скопившиеся на улицах потоки воды могут помешать горожанам добраться до центра города.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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