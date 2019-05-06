В Екатеринбурге после ливня закрыли улицы возле метро «Динамо»

21:47 | 9.05.2019

Фото: 1zoom.ru

В столице Урала после первой майской грозы с сильным ливнем перекрыли затопленные улицы в районе метро «Динамо». Как сообщили в ГИБДД, территорию уже оцепили, сейчас на неё не пускают машины и общественный транспорт.



По предварительным данным, это произошло из-за того что канализация не смогла справиться с большими потоками ливневой воды после грозы.



Отметим, сегодня, в День Победы, в 22:30 в Екатеринбурге пройдёт праздничный салют. Однако скопившиеся на улицах потоки воды могут помешать горожанам добраться до центра города.