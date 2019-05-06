В Екатеринбурге прошла первая гроза с ливнем и градом

В уральской столице сегодня вечером, 9 мая, прошла первая гроза с градом и ливнем.Из-за большого количества осадков в некоторых районах буквально затопило дороги, из-за чего там временно остановилось движение транспорта.Напомним, по прогнозу уральского гидрометцентра в Екатеринбурге на выходных ожидается температура до 26 градусов выше нуля, также возможны дожди.