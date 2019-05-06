В акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге приняли участие 130 тысяч человек

15:05 | 9.05.2019

Фото: Вечерние Ведомости

В Екатеринбурге прошла традиционная акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие 130 тысяч уральцев.



Шествие началось в 11:00, после парада Победы. Горожане с портретами родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне, прошли от площади у Храма на Крови по улица Царской, Толмачева и проспекту Ленина до площади 1905 года. По мнению уральцев, эта традиция объединяет поколения и помогает сохранять память о жертвах войны.



Стоит добавить, что в этом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие гораздо меньше горожан, чем в прошлом. По словам организаторов, ожидалось, что в центре города соберутся около 150 тысяч уральцев.