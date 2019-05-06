В праздники в Екатеринбурге ожидаются гроза и жара

13:19 | 9.05.2019

Фото: ekaterinburg.sutochno.ru

В уральской столице в праздники ожидаются гроза, дожди и жара.



Согласно данным уральского гидрометцентра, гроза пройдёт в Екатеринбурге 9 мая вечером. В этот день ожидается 22 градуса выше нуля. 10 мая в столице Урала будет 23 градуса выше нуля, также возможен небольшой дождь. В субботу и воскресенье, 11 и 12 мая, столбики термометров поднимутся до +26, осадков не ожидается.



Следует добавить, что в Екатеринбурге 7 мая был побит температурный рекорд: столбики термометров поднялись почти до 30 градусов выше нуля. Последний раз рекорд был зафиксирован синоптиками 23 года назад.