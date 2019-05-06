В Екатеринбурге прошел парад Победы

В уральской столице завершился большой парад Победы на площади 1905 года.Торжественным маршем в центре города прошли войска действующих подразделений военной армии Центрального военного округа, курсанты Екатеринбургского суворовского училища, представители силовых структур и движения «Юнармии».После прохождения пеших колон горожане увидели множество образцов военной бронетехники, среди которых были зенитные комплексы, бронеавтомобили, машины связи, разведывательные комплексы, огнеметные системы и беспилотные комплексы. Колонну возглавил танк «Т-34».Парад завершился песней «День Победы», которую исполнил военный оркестр.Добавим, после парада в 11:00 началась традиционная акция «Бессмертный полк».