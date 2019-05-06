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00:36 | 9.05.2019
Бывший замдиректора Серовского дома-интерната, осужденный на 4 года, вышел на свободу
Сергей Ахметзянов подал на приговор апелляционную жалобу. В апреле Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда рассмотрела жалобу, отменив приговор в части осуждения Ахметзянова по получению взятки с направлением уголовного дела в данной части в прокуратуру. В Свердловском облсуде посчитали, что из существа предъявленного Ахметзянову обвинения и описания преступного деяния невозможно определить какие конкретно действия совершил он за взятку.
Кроме этого, по ч. 3 ст. 159 УК РФ ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей (приговором Серовского райсуда за это преступление было назначено наказание в виде к 1 года лишения свободы). Суд учел время содержания Ахметзянова под стражей, снизив штраф до 300 000 рублей. В настоящее время Ахметзянов освобожден из под стражи, он находится под подпиской о невыезде до момента окончательного рассмотрения уголовного дела.
Как ранее сообщала пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Ахметзянов, занимая должность замдиректора интерната, выдвинул индивидуальному предпринимателю, осуществляющей деятельность по поставке продуктов питания, условие о передаче ему взяток в виде денег в размере 5 % от ежеквартальной оплаченной стоимости продуктов питания, поступивших в дом-интернат по договорам поставок. Так, Ахметзянов указанным способом получил от предпринимателя взятку в сумме 379,9 тыс. рублей.
Кроме того, Ахметзянов, введя в заблуждение директора Серовского дома-интерната, фиктивно трудоустроил в интернат своего знакомого на должность подсобного рабочего без фактического привлечения его к труду. Оформленную зарплатную банковскую карту якобы подсобный рабочий передал вместе с пин-кодом Ахметзянову. Таким образом, за период с декабря 2015 года по июль 2017 года Ахметзянов из бюджета Свердловской области в качестве заработной платы, перечисленной на зарплатную банковскую карту фиктивного работника, получил денежные средства в размере свыше 143,5 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В суде первой инстанции Ахметзянов вину в совершении преступлений не признал, указав, что денежные средства расходовались им на нужды учреждения.
© «Вечерние Ведомости»
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