Вылетевший из Екатеринбурга в Новосибирск самолет прервал полет из-за проблем с двигателем

21:50 | 8.05.2019

Фото: obltv.ru



Самолет, летевший из Екатеринбурга в Новосибирск 7 мая вечером, вернулся в аэропорт Кольцово из-за проблем с двигателем.



Рейс S7 5018 был прерван так как в самолете сработал датчик, который сигнализирует о проблемах с двигателем.



На борту авиасудна находились 58 пассажиров, в том числе трое детей. Как сообщили в аэропорту, пассажиры смогли улететь в Новосибирск следующим рейсом.