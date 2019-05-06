В исправительной колонии под Екатеринбургом произошел пожар

21:24 | 8.05.2019

Фото: ren.tv



В столярном цехе исправительной колонии ИК-46 Невьянска случился пожар. Как сообщили в ГУФСИН по Свердловской области, площадь пожара составила 40 квадратных метров.



Уточняется, что огонь вспыхнул в помещении пропускной зоны, которая ведет в цех древообработки. Огнём также была охвачена кровля здания. В тушении пожара участвовали 4 четыре единицы техники.



В ГУФСИН также добавили, что никто из заключенных и персонала не пострадал.