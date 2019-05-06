На ремонт улицы 8 Марта власти Екатеринбурга выделят 15,9 млн рублей

20:47 | 8.05.2019

Фото: regnum.ru

Власти Екатеринбурга потратят 15,9 млн рублей на ремонт улицы 8 Марта, соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.



Ремонтировать будут участок улицы от детского театра балета «Щелкунчик» до переулка Банного. Подрядчик должен будет подготовить площадку, обновить асфальтовое покрытие, установить светофоры, реконструировать горловины дорожных колодцев, благоустроить газоны и установить навесы остановок общественного транспорта.



Отметим, подрядчика определят 30 мая. Планируется, что ремонтные работы продлятся до 30 ноября.