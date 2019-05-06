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20:47 | 8.05.2019
Фото: regnum.ru
На ремонт улицы 8 Марта власти Екатеринбурга выделят 15,9 млн рублей
Ремонтировать будут участок улицы от детского театра балета «Щелкунчик» до переулка Банного. Подрядчик должен будет подготовить площадку, обновить асфальтовое покрытие, установить светофоры, реконструировать горловины дорожных колодцев, благоустроить газоны и установить навесы остановок общественного транспорта.
Отметим, подрядчика определят 30 мая. Планируется, что ремонтные работы продлятся до 30 ноября.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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