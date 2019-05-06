Новости дня
19:49 | 8.05.2019
Фото: infotransport.ru
В Екатеринбурге ряд трамваев и троллейбусов поменяет маршруты из-за ремонта на перекрестке улиц Победы и Ильича
Движение всех трамваев по улице Победы от остановки «Кузнецова» до остановки «Лукиных» будет закрыто с 23:00 10 мая до 06:00 13 мая.
В связи с этим изменится движение трамвайных маршрутов №7, №8, №24. Помимо этого, будет закрыто движение для трамвайного маршрута №22 и троллейбусного маршрута №10.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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