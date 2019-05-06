В Екатеринбурге ряд трамваев и троллейбусов поменяет маршруты из-за ремонта на перекрестке улиц Победы и Ильича

19:49 | 8.05.2019

Фото: infotransport.ru

В столице Урала 10 мая в связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Победы и Ильича ЕМУП «Городской транспорт» закроет движение ряда троллейбусных и трамвайных маршрутов, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Движение всех трамваев по улице Победы от остановки «Кузнецова» до остановки «Лукиных» будет закрыто с 23:00 10 мая до 06:00 13 мая.



В связи с этим изменится движение трамвайных маршрутов №7, №8, №24. Помимо этого, будет закрыто движение для трамвайного маршрута №22 и троллейбусного маршрута №10.

