В апреле в Екатеринбурге повысилось качество холодной воды

19:28 | 8.05.2019

Фото: saroblnews.ru

В уральской столице улучшилось качество холодной воды. Как рассказали в МУП «Водоканал», это связано с таянием снега.



По словам сотрудников МУП «Водоканал», в паводковый период состав воды в поверхностных источниках изменяется из-за того, что растаявшие льды разбавляют воду. В ней снижаются показатели цветности, мутности и щелочности.



Самая качественная вода, по мнению экспертов, в Октябрьском районе: там показатель мутности равняется 0,58 мг на литр (норматив – 1,5 мг на литр), показатель цветности - 7,83 град (норматив – 20,00 град), содержание железа в воде – 0,085 мг на литр (норматив – 0,3 мг). Самое низкое содержание марганца выявили в Орждоникидзевском районе – 0,097 мг на литр (норматив – 0,1 мг на литр).