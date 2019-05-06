Оперативники УФСБ и полиции наведались в екатеринбургские автосервисы. Около 20 мигрантов будут депортированы

16:46 | 8.05.2019

Вечером, 7 мая, в Екатеринбурге прошла совместная спецоперация силовых ведомств по выявлению нелегальных мигрантов. По данным осведомленных источников veved.ru, оперативники УФСБ России по Свердловского области и регионального ГУ МВД при содействии бойцов Росгвардии провели профилактически мероприятия в автосервисах и автопарках такси на территории уральской столицы, где преимущественно работают гастарбайтеры.



Всего было проверенно около 30 объектов, в то числе на Старой Сортировке, Эльмаше и Вторчермете.



По результатам проведенных мероприятий около 20 иностранных граждан будут депортированы с территории Российской Федерации.

Данная спецоперация стала продолжением серии мероприятий по пресечению этнической преступности в регионе.