Свердловчан просят строго соблюдать противопожарный режим в период выходных

16:18 | 8.05.2019

фото: plesadm.ru

Свердловское министерство природных ресурсов и экологии обращается к жителям с просьбой быть предельно осторожными при обращении с огнем. Впереди жаркие выходные, а значит риск возникновения природных пожаров увеличивается.



По данным Минприроды, в период с 1 по 7 мая количество природных пожаров в Свердловской области удвоилось. Утром 8 мая продолжалось тушение двух локализованных пожара - в Талицком и Тугулымском городских округах. По статистике, самая распространенная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем.



В 27 муниципальных образованиях Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание сухой травы и мусора.