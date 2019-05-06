Куйвашев в сопровождении Козицына осмотрел школу и ледовую арену в Верхней Пышме

Сегодня, 8 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Верхнюю Пышму. В сопровождении генерального директора УГМК Андрея Козицына он осмотрел социальные объекты – школу и ледовую арену.Сначала глава Среднего Урала побывал в школе № 25, которая сейчас реконструируется. Пока все дети учатся в здании начальной школы. Второе здание – для старшеклассников – сейчас строится. После реализации проекта, который также предусматривает создание спортивной площадки и всей необходимой инфраструктуры, школа будет работать в одну смену, в ней смогут учиться 1,7 тысячи человек.Малая ледовая арена, которая стала вторым пунктом визита губернатора, является второй очередью Дворца ледовых видов спорта, построенного в 2018 году. Новый объект – это трехэтажное здание с ледовой площадкой размером 30х15 метров, тренажерным залом, раздевалками и административными помещениями.