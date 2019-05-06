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13:31 | 8.05.2019

На Вознесенской горке в Екатеринбурге вместе с кальянщиками появился нелегальный киоск

В Екатеринбурге на Вознесенской горке, которую облюбовала молодежь, поклонники кальянов открыли летний сезон. Накануне вечером здесь собралось порядка 200 горожан, которые приехали на автомобилях. Часть из них разъехалась после того, как на месте прибыли сотрудники ГИБДД и эвакуаторы.

На Вознесенской горке в Екатеринбурге вместе с кальянщиками появился нелегальный киоск


В этом году, как отмечают отдыхавшие, на Вознесенкой горке появился киоск «Papa Grill» – крупной сети, где готовят хот-доги, бургеры и шаруму. Как выяснилось, незаконно.

На Вознесенской горке в Екатеринбурге вместе с кальянщиками появился нелегальный киоск


«Павильон не включен в схему нестационарных торговых объектов, утвержденную администрацией Екатеринбурга. Пока он еще не начал свою работу, и даже не подключен к сетям электроснабжения, мы рекомендуем собственнику в добровольном порядке его вывезти оттуда», – говорит координатор проекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

На Вознесенской горке в Екатеринбурге вместе с кальянщиками появился нелегальный киоск


Напомним, что в прошлом году против шумных молодежных тусовок на Вознесенкой горке выступило руководство ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», офис которого расположен в соседнем здании. Компания даже подготовила план благоустройства территории, который одобрила администрация города. С подачи мэрии здесь появились дорожные знаки «Парковка запрещена».

© «Вечерние Ведомости»

 


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