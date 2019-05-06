Активисты ОНФ призвали власть проверить законность вырубок в Полевском городском округе

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Свердловской области выявили масштабную рубку леса в Полевском городском округе рядом с поселком Зеленый Лог и призвали власти проверить законность действий лесорубов. Соответствующее обращение направлено в Министерство природных ресурсов Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.В региональное отделение Народного фронта обратился местный житель, который обнаружил системные лесные вырубки. Вместе с заявителем эксперты ОНФ выехали на место. В лесу общественники, помимо рубок лесных насаждений обнаружили складирование на нескольких участках спиленных стволов берез, сосен и лиственниц. Кроме того, на нескольких местах складирования обработанной древесины были обнаружены порубочные остатки, ветви деревьев, порча почв, зафиксировано отсутствие лесосечных столбиков и другие нарушения природоохранного законодательства.«Совместно с жителями мы выезжали на место, провели осмотр территорий и выявили массовые вырубки лесных насаждений. Значительные объемы заготовленной древесины были оставлены сгнивать в тающем снегу. Направили запрос в Минприроды, в котором просим не только дать пояснения по законности вырубок, но и в случае необходимости принять меры по устранению нарушений природоохранного законодательства. В дальнейшем мы также планируем обратиться в природоохранную прокуратуру. Сейчас мы держим ситуацию на контроле и будем выяснять, насколько были законны действия лесорубов», - прокомментировал координатор проекта «Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса» в Свердловской области Игорь Русинов.